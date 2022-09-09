وزيرة السعادة.. شوبير يهنئ أُنس جابر بالتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

هنأ الكابتن أحمد شوبير، أنس جابر، بعد تأهلها لبطولة أمريكا المفتوحة للسيدات بموسم التنس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "وزيرة السعادة أُنس جابر تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات .. مبروك يا فخر العرب".

وتأهلت التونسية أنس جابر، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الكبرى بموسم التنس، وذلك للمرة الأولى بمسيرتها الاحترافية بالبطولة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة التونسية، المصنفة الخامسة عالميا، بسهولة على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة رقم 17 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3 اليوم الجمعة في مباراة استغرقت ساعة وخمس دقائق بالدور النصف النهائى.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة التونسية، المصنفة الخامسة عالميا، بسهولة على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة رقم 17 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3 اليوم الجمعة في مباراة استغرقت ساعة وخمس دقائق بالدور النصف النهائى.

وتواجه أنس في الدور المقبل الفائزة من مباراة البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، والبيلاروسية إرينا سابالينكا، المصنفة السادسة عالميا، والتي ستقام بعد قليل.

وكانت أنس تغلبت في الأدوار السابقة على الأسترالية اجلا توملجانوفيتش، المصنفة رقم 46 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6 بربع النهائي في مباراة استغرقت ساعة و41 دقيقة وعلى الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة رقم 18 عالميا، بمجموعتين بواقع 7-6 و6-4 بدور ال16 وعلى الأمريكية شيلبي روجرز، المصنفة رقم 31 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-4 و6- 3 بالدور الثالث وعلى الأمريكية إليزابيت ماندليك، المصنفة 144 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 بالدور الثاني، وعلى الأمريكية ماديسون برنجيل، المصنفة رقم 61 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 بالدور الأول.