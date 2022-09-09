عيد عبد الملك: ملف مصر واليونان وقطر لاستضافة المونديال أفضل من أمريكا الجنوبية

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن ملف مصر وقطر واليونان لإستضافة بطولة كأس العالم 2030 أقوى من ملف أمريكا الجنوبية لأنها ستقام في الـ3 قارات، وستحصد تأييد أصوات دول من الـ3 قارات أورروبا وأسيا وأوروبا..

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، نداي في حالة البدء أساسيًا سيبدأ كجناح أيمن، وزيزو سيكون على الجانب الأيسر، والتشكيل لن يختلف عن أخر مباراة في الدوري.

وقال نجم الكرة المصرية الأسبق، شيكابالا دوره مهم جدًا في نادي الزمالك، وهو متفهم جدًا مشاركته لأوقات قليلة في بعض المباريات، ولا أفهم سبب الحديث عن اعتزاله، مازال قادر على العطاء.

وقد أكدت تقارير صحفية، مساء أمس الخميس، أن مصر ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في ملف مشترك مع دولتي المملكة العربية السعودية واليونان.

وبحسب صحيفة “ تايمز” البريطانية، فأن الإعلان عن التقدم بهذا الملف بشكل رسمي وشيك، وقد يتم خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة.



وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستكون الشريك الرئيسي وستساهم في تكاليف البنية التحتية لمصر واليونان لاستضافة مونديال 2030.

وأضافت الصحيفة أنه إذا فاز هذا الملف باستضافة مونديال 2030، فهذا يعني إقامة البطولة في فصل الشتاء كما سيحدث في البطولة المقبلة بقطر.

وستنافس مصر واليونان والسعودية بحسب الصحيفة ملفين حتى الآن لاستضافة المونديال، ألا وهما ملف البرتغال وإسبانيا، وملف رباعي لدول الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي.