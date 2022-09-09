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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي أول المكرمين في الدورة الـ12 بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

هالة صدقي
هالة صدقي

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن أولي تكريمات الدورة الثانية عشرة، والتي ستقام في الفترة من 3 إلي 9 فبراير 2023 ، وصرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان قائلا : سنكرم النجمة المصرية هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتي الآن ، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي.

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وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان قائلة : النجمة المصرية هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية حوالي ( 160 )عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح ، وهي فنانة متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل فهي تمتلك أدوات كثيرة كممثلة، ولديها قدرة فائقة علي التنوع والتلون وتقديم جميع الألوان الأدائية ما بين التراجيدي والكوميدي، وقدمت للسينما المصرية ما يزيد علي 30 فيلما،ومن أشهر أعمالها : الهروب ، قلب الليل ، يا دنيا يا غرامي ، هي فوضي ، إسكندرية نيويورك ، آخر ديك في مصر، وفي الدراما التليفزيونية قدمت أعمالا كثيرة متميزة منها : رحلة المليون ، سنبل بعد المليون ، أرابيسك ، زيزينيا ، شارع المواردي ، أوراق مصرية ، عرفة البحر ، عفاريت عدلي علام ، ونوس ، وقدمت أيضا عدد من العروض المسرحية تصل لـ ( 5 ) أعمال منها " 727" و" الصعايدة وصلوا " و" اعقل يا مجنون " ، وحصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلمها "آخر ديك فى مصر"، وذلك فى حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان جوائز السينما العربية ، وفي عام 2012 خاضت تجربة تقديم البرامج وذلك على قناة إم بي سي مصر وحمل البرنامج اسم «نواعم وبس».

وعبرت النجمة هالة صدقي عن سعادتها فور علمها بالخبر قائلة : مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له معزة خاصة لدي فقد ولد هذا المهرجان علي يدينا أنا ومجموعة من الفنانين الداعمين له منذ بداياته وأنا كنت من أوائل الداعمين له والحاضرين دوراته الأولي لاقتناعي بفكرته وخصوصيته ،وسعيدة جدا برسوخه واستمراره برغم خروجه في توقيت عصيب عام 2011 ، وأنا متحمسة جدا وداعمة لهذا المهرجان لأنه يربطنا بأفريقيا ومن خلاله نشاهد سينما بعيدة عنا نتعرف عليها وعلي ثقافات وهموم الشعوب الافريقية المختلفة ، فهو يشكل عمق ثقافي فني سينمائي كبير.


مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة ، وأسسته وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من الوزارات المصرية للثقافة والسياحة والشباب والخارجية، كما يحظى المهرجان بدعم من نقابة المهن السينمائية، وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.

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