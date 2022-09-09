الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل يغادر لبنان بعد لقاء عون

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، الذي أكد أن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات.

ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين بحضور عدد من المسؤولين اللبنانيين من بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.



وأكد هوكشتاين في تصريح من قصر بعبدا أن "هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".

وغادر الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكستين لبنان، بعد زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وقال هوكستين قبيل مغادرته صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت: "من الجيّد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين، كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، وآمل أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ملموسا للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيعطي الأمل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقق الاستقرار في المنطقة، وسيكون جيّداً لكلّ المعنيين".

أضاف: "أنا متفائل بكل المناقشات التي جرت اليوم، ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل وأميركا ملتزمة بمتابعة العمل من أجل حل الثغرات المتبقية لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق الذي سيفيد الشعب اللبناني، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه لحل هذه الأزمة".

وفي السياق، قال اللواء إبراهيم إن موضوع زيارة المفاوض الأمريكي اليوم "ليس الترسيم"، مشددا على أن الوضع الأمني في لبنان جيد جدا.