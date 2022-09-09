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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة ماجستير عن صورة القرية المصرية في المسرح بجامعة المنوفية

مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير

ناقشت كلية التربية النوعية في جامعة المنوفية رسالة ماجستير للطالبة آية خليف المعيدة بقسم الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، تحت عنوان "صورة القرية المصرية في مسرح سعد الدين وهبة ومحمود دياب دراسة في سيسولولوجيا النص المسرحي".

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة كلا من الدكتور محمد عبدا لله حسين أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية دار العلوم جامعة المنيا، الدكتور فرج عمر علي استاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم الدراما والمسرح بكلية الآداب جامعة بني سويف والدكتورة مني عبد المقصود أستاذ الإعلام والمسرح المساعد بكلية التربية النوعية ج المنوفية، الدكتورة مروة زلابية استاذ المسرح المساعد بقسم الاعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة المنوفية.

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير
رسالة ماجستير المنوفية جامعة المنوفية كلية التربية النوعية كلية الاداب

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