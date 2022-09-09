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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظة القاهرة: انتهاء رصف أرضيات وصرف الأمطار بشارع الأشراف بنسبة تنفيذ 95%..فيديو

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن شارع الأشراف طوله 800 متر وعرضه 8 أمتار ومدفون به 6 من آل البيت.

 

وأضافت " المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية"، خلال لقائها ببرنامج "آخر ساعة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "شارع الأشراف يقع في حي الخليفة"، لافته: "الشارع يضم الآثار الدينية والتاريخية مثل قبة الأشرف خليل وقبة شجرة الدر".


وأشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: "تم الانتهاء من رفع أرضيات وصرف الأمطار بشارع الأشراف بنسبة تنفيذ تصل إلى 95%".

 

مسار آل البيت

 

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: "قررنا رفع كفاءة مسار آل البيت من السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب"، موضحه: "قررنا الاستعانة باستشاري له خبرة في العمارة الإسلامية لتطوير شارع الأشراف".
 

محافظة القاهرة شارع الاشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية آل البيت

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