جريمة تهز لبنان .. قتلى في إطلاق نار بطرابلس والجيش يتدخل.. شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان مساء أمس الجمعة، بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر عملية سطو مسلح تعرض لها أحد محال بيع الأجهزة الهاتفية في مدينة طرابلس شمال لبنان وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وسائل إعلام محلية تعرض محل لبيع الأجهزة المحمولة لسطو من قبل أشخاص مجهولين، قاموا برشق المتواجدين بالمحل بالرصاص ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الفور، فيما تم نقل شخص إلى المستشفى تعرض لإصابة حرجة توفي على إثرها فيما بعد.

ميقاتي يعلق

وفي الوقت الذي تداول فيها ناشطون عن وقوع اشتباكات بين مسلحين في طرابلس عقب حادثة السطو، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قوله إنه يتابع الأحداث عن كثب، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية وقائد الجيش والقادة الأمنيين.

وشدد ميقاتي على "ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها".

من جهة أخرى، أجرى وزير داخلية لبنان بسام مولوي اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظًا على أمن مدينة طرابلس وأبنائها.

وسيرت قوى الأمن دوريات وأقامت حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث.