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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قتلت 10 آلاف شخصا.. سجانة نازية أطعمت كلبها من لحم المساجين

صدى البلد

اتسمت جوانا بورمان بوحشيتها وقسوتها فقد كانت تعمل كحارسة سجن في العديد من مراكز الاعتقال النازية إبان الحرب العالمية الثانية وعرفت بصاحبة الكلب.

 

يصادف اليوم تاريخ ميلادها فقد كانت جوانا تعامل المعتقلين اليهود والمناوئين السياسيين للفكر النازي بابشع الطرق انضمت إلى الوحدة الوقائية المعروفة بالولاء التام لادولفهتلر عام ١٩٣٨ وخدمت في معسكر "ليختينبورغ" مع ٤٩ من نسوة الوحدة الوقائية، وفي عام ١٩٣٩ التحقت بمعسكر "ريفنبروك" الكائنبالقرب من مدينة "برلين" لتشرف على السجينات وعلى اعمالهم الشاقة.


 

اختيارها من القلة القليلة للعمل بالحراسة في معسكر "اشويتز" في بولندا وفي أكتوبر من نفس العام انتقلت إلى معسكر "اشويتزبيركيناو" وكانت جميعها معسكرات سيئة السمعة .

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جوانا بورمان صاحبة الكلب 

وقد اطلقوا عليها لقب "صاحبة الكلب" لاقتنائها كلب ضخم وشرس وقد اعتادت ان تطلقة على المساجين وكان الكلب يفتك بالمساجين فتكا

انتقلت "جوانا" للعمل في معسكر "هيندينبيرغ" وفي شهر مارس من نفس العام انتقلت لمعسكر "بيرغن بيلسن" الذي داهمه الحلفاء فيشهر ابريل من نفس العام.


قتل جوانا بورمان ١٠ آلاف شخص 

قتل ما يقارب ١٠ آلاف معتقل على يديها بسبب التعذيب او الاعدام الفوري وتم تنفيذ حكم الاعدام بها عندما داهمت قوات الحلفاء المعسكرالتي كانت تعمل به

جوانا بورمان حكم الحرب العالمية الثانية مراكز الاعتقال النازية اليهود المعتقلين اليهود صاحبة الكلب

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