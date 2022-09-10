داخل كيس بلاستيك.. العثور علي طفل حديث الولادة في المنوفية

عثر أهالي عزبة زهو بقرية كفر عشما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بورود بلاغ من أهالي عزبة زهو بقرية كفر عشما التابعة لدائرة المركز بالعثور على طفل حديث الولادة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد مصطفى داوود رئيس مباحث المركز، لتحقيق في الواقعة وسؤال شهود العيان.

وبالانتقال تبين العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك وجرى نقله لتلقي العلاج والخضوع للكشف الطبي وبالكشف عليه عن طريق أطباء مستشفى الشهداء المركزي تبين أن عمره يوم واحد مربوط الحبل السري بصحة جيدة وجرى وضعه تحت المتابعة بحضانة المستشفى.

تم تحرير محضر رقم 5176 دائرة المركز لسنة 2022 وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.