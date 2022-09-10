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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

برلنتي عامر وسعد
برلنتي عامر وسعد الصغير

فاجأت برلنتي عامر؛ زوجة الفنان سعد الصغير، جمهورها بصورة صادمة لهما معا.

 

وتعمدت برلنتي عامر، على عدم إظهار وجه سعد الصغير؛ في الوقت الذي لاقت الصورة هجوما كبيرا، بعد أن ظهر سعد الصغير وهو يجلس علي رجل زوجته.

وبعد الهجوم من الجماهير، قامت برلنتي عامر بحذف الصورة؛ بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لهم.

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سعد الصغير يهاجم بوسي :

وهاجم الفنان سعد الصغير، الفنانة بوسي بعد وفاة والدها؛ والذي لم تحضر جنازته.

وقال سعد الصغير، في تصريحات على فضائية "العربية": "اللي عملته بوسي مع والدها وهو عايش وهو ميت ميرضيش ربنا، ورغم إن عندها ملايين موقفتش جمب والدها في مرضه".

وأضاف "الصغير": "بوسي حرمت أبوها من كل حاجة، وآخر كلمة باباها قالها هي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

وأشار الفنان إلى أنه كان يساعد والد بوسي كثيراً أثناء مرضه، مشيراً إلى أنه تشارك مع عدد من أصدقائه وأحضر له سفرة، وثلاجة، وغسالة، وشاشة تليفزيون.

وتابع: "رغم إن بوسي معاها ملايين وربنا فاتحها عليها من وسع، باعت أبوها وسابته مسكين لوحده في البلد مش لاقي ياكل".

 

سعد الصغير وبوسي :

هاجم سعد الصغير أيضاً الفنانة بوسي بسبب فرحها، قائلاً: "في فرحك معزمتيش أي حد غير أحمد السبكي ومحمود الليثي وحمدي بدر.. مش هقول أنا.. ولكن مش انتي بوسي اللي نعرفها.. إحنا بالنسبالها بقينا بيئة بقى.. وهي بقت في حتة تانية خالص ومينفعش الناس ديه تيجي فرحها".

سعد الصغير صورة صادمة برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير

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