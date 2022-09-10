معلم مدرسة الأقصر: تنظيفنا للمدرسة مش عيب ولا حرام

فى تصريح خاص لموقع “ صدى البلد ” لأحد المعلمين الذين انتشرت صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي “ الفيسبوك “ يقول أحمد عبد الغفور كبير معلمين بمدرسة نجع الكروم للتعليم الأساسي بالأقصر: ” انه كان ينظف المدرسة وبرفقته حسن محمد حسن مدير المدرسة و نصري الطاهر سيد وكيل المدرسة و محمد التهامي محمد معلم خبير و مصطفي محمد على معلم خبير ومنذ عشرين عاما نقوم بهذا العمل كل عام ، فالمدرسة ليس بها غير عامل نظافة واحد ومسن ونظره ضعيف ” .

واضاف قائلا: “ مش عيب ولا حرام أني انظف المكان الذى نعمل فيه، وما أفعله لا ينتقص مني أو من شخصيتي، وهذا العمل نعمله لوجه الله فقط لا نريد شكرا عليه ” .

واستنكر “ عبد الغفور ” رأى بعض المواطنين قائلا: “ 90 % قدموا لنا الشكر ولكن للاسف هناك البعض الاخر اخذوا الموضوع بطريقة تهكم علينا!! ليه عملنا ايه غلط مش عارف ، وهناك ناس قالت انه عمل مخزى وعار ليه حرام عليكم ” مشيرا انهم عندما نشروا الصور كان فقط على سبيل الفرحة بقرب العام الدارسي كصور تذكارية لنا وليست للشهرة .

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمحافظة الأقصر،، صورا لبعض المعلمين وبرفقتهم مدير المدرسة يقومون بتنظيف المدرسة بأنفسهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ونشر أحد رواد السوشيال عبر حسابه على فيس بوك: عاش كِبار مدرسي مدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي يقومون بغسل ونظافة مدرستهم استعدادا للعام الدراسي.

وربنا يبارك في الرجال ودعواتكم ليهم.