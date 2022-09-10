زراعة الفيوم : انطلاق المزاد الأول لـ القطن لـ 5 حلقات تسويقية

أعلن المهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم انطلاق أول مزاد علنى لبيع محصول القطن فى محافظة الفيوم، اليوم السبت ، لعدد 5 حلقات تسويقية بمراكز الفيوم وسنورس و طامية لعدد ٢٥٠٠ كيس باجمالى ٢٦٠٠ قنطار قطن زهر وبلغ سعر القنطار من٥١٠٠ جنيه إلى ٥١٥٥ جنيه الشركات الفائزة ابونصار ، الفيوم ابومضاوي ، الكان رجب.

المزاد أقامته الشركة المصرية لتجارة وحليج الاقطان، وفقا للمنظومة الجديدة لتداول القطن التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال حيث اقتنصت 5 شركات مزاد القطن الذى تم تنظيمه لأول مرة بقاعةَ الإرشاد الزراعي بقيادة المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعى .

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الزراعية لدعم الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإقامة مزاد علنى أمام الجميع بحضور المزارعين ليتابعوا بأنفسهم ما يحدث بالمزاد، ويعطيهم طمأنينة و أن ما تقوم به الدولة من جهود لعدم بيع القطن خام كما كان يحدث في السنوات الماضية سيعود بالفائدة على المزارع والدولة معا.

وفي نهاية المزاد عبر المزارعون عن سعادتهم بالمنظومة الجديدة، التي لا تسمح للتجار بالتحكم فيهم وشراء القطن بسعر وبيعه بسعر أعلى كما حدث في السنوات الماضية.

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