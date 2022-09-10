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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تتفقد معرض أهلاً مدارس 2022|صور

خلال الجولة
خلال الجولة

أجرت جيهان فؤاد رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية جولة تفقدية في معرض اهلا مدارس 2022، بحديقة الشيخ زايد؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعرض والتعرف على احتياجات العارضات بجناح سيدات الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية.

رافق رئيس لجنة سيدات الأعمال ، الدكتورة غادة أمام نائب أول و ايمي موسي نائب ثان ، سالي حوا سكرتير اللجنة، داليا سعد، ونورهان جمال، عضوات اللجنة.

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وخلال الجولة استمعت جيهان فؤاد ، لمقترحات ومتطلبات عارضات لجنة سيدات الأعمال ، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المحاور والمهام والتي تتضمن بحث أوجه دعم جهود الغرف التجارية في مجالات تمكين المرأة من المشاركة في الأعمال التجارية، ودعم قدراتها التنافسية؛ واقتراح ميثاق دمج المرأة في الأعمال التجارية.

كما أوضحت جيهان أن الهدف من الجولة ؛ رصد معوقات مشاركة المرأة في العمل التجاري، واقتراح سبل معالجتها، وعوامل توفير مناخ العمل اللائق بها.

وكان المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، قد اعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، برئاسة جيهان فؤاد ، ونائبيها غادة محمد و امال محمد ، وتعيين سالي عبدالجواد سكرتيرا للجنة، وذلك دعما للغرفة التجارية لتنشيط دور السيدات بالإسماعيلية.

 

جاء ذلك في إطار تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال ، وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات استثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو استثمارية أو محلية أو اجتماعية.

الاسماعيلية المصرية الغرف التجارية معرض سيدات رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية معرض أهلا مدارس

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