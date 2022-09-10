على جثثنا.. أحمد موسى: لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا:" على جثثنا الاقتراب من ملف التصالح مع الإخوان ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" جماعة الإخوان الإرهابية نفذت أعمال إرهابية كثيرة في مصر على مدار سنوات طويلة وقتلت المصريين ".

لا تصالح



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لا يوجد مواطن مصري يقبل أن يضع يده في يد الإخوان مرة أخرى ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يقف في مواجهة الإخوان، والشعب المصري لن يسمح بعودتهم مرة أخرى ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون بالتشكيك ومحاولة إثارة الرأي العام في مصر لنشر الفوضى مرة أخرى ".



