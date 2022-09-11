جمال الكشكي: الحوار الوطني يشمل كل القوى والأحزاب ويناقش كافة القضايا المجتمعية

قال الدكتور جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم من الحوار الوطني كانت ثرية، لافتا إلي أنه كان هناك حرص على مناقشة كافة الأسماء المطروحة بدقة لتقديمها للرأي العام ومناقشة القضايا بشكل جاد وهادف.

وتابع الكشكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الحوار الوطني انطلق سريعا وتعتبر مراحل التحضير هي الأصعب، حيث أن اختيارات اسماء اللجان والمشاركين تقوم على التوافق والتمثيل لجميع القوى والاحزاب السياسية مع مراعاة ما يحتاجه المجتمع في جميع القضايا.

وأوضح:" الجميع انطلق من أرضية وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة للدولة، وكانت الجلسات تتميز بالرقي مع جدية للوصول ودخول الجمهورية الجديدة بعناصر جديدة ورموز لديها همة في مسألة البناء وفكرة القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية".