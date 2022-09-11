الأردن: حشد الدعم الدولي من أجل توفير حياة كريمة للاجئين

أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضرورة العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين، ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.

وحذر الصفدي- خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، في مبنى الوزارة بعمان، اليوم /الأحد/- من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم.

وثمن الشراكة القوية التي يعمل الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلالها على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن يتواجد 10%؜ منهم فقط في مخيمات اللجوء، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية.

واتفق الصفدي وجراندي على تكثيف الجهود المشتركة؛ لحشد الدعم الدولي للاجئين.

وبدوره.. ثمن جراندي الدور الإنساني الكبير، الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتوفير ما يحتاجونه من عناية وخدمات صحية وتعليمية.

