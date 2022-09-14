عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل أفلامك ضرب ورقص.. عندما انسحبت نادية الجندي من حلقة بسبب محمود سعد

نادية الجندي - محمود
نادية الجندي - محمود سعد

محمود سعد واحد من أبرز الإعلاميين الذين ظهروا على الشاشة، حيث قدم عددا من البرامج الناجحة مثل “حلو وكداب” و"على ورق" و"اليوم السابع"، وغيرها من البرامج المؤثرة في الشارع المصري والتي حظيت بمشاهدات عالية، جعلته يتربع على القمة لسنوات طويلة. 

txt

باسم سمرة يروي تفاصيل مؤثرة عن دفن ابنته: أصعب موقف في حياتي

txt

بعد أنباء اعتزالها.. صور مثيرة لـ منة فضالي على البحر| شاهد

بدأ محمود سعد حياته كصحفي وقد ربطته صداقات بعدد كبير من أهل الفن، ثم دخل مجال تقديم البرامج من بوابة قناة “دريم” الفضائية ليحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، ثم كان نجاحه الكبير من خلال برنامج “البيت بيتك”. 

محمود سعد 

قدم بعدها محمود سعد عددا من التجارب المهمة في مجال تقديم البرامج، مثل برنامج “آخر النهار” و"باب الخلق"، لينتهي بعدها ظهوره على الفضائيات كمقدم برامج، وهو ما دفعه لتقديم برنامج يحمل اسمه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

هجوم محمود سعد على نادية الجندي :

كان لـ محمود سعد موقف شهير مع الفنانة نادية الجندي قبل احترافه مجال تقديم البرامج، حيث ظهر بصفته صحفيا في برنامج “ساعة صفا” الذي كانت تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، وهاجم فيه أعمال الفنانة نادية الجندي، مؤكدا أنها تغازل الجمهور بأدوار مكررة، حيث تعتمد كل أفلامها على الضرب والرقص والصراخ. 

نادية الجندي 

وقال محمود سعد خلال البرنامج إنه يرى أن نادية الجندي فنانة مجتهدة في عملها وتظل طيلة العام تعمل على تقديم فيلم إلى المشاهد ولا تظهر في الحفلات والسهرات، إلا أنه في حال عرض برومو من أفلامها ستجد أنها تقوم بضرب البطل ثم يضربها ثم مشهد رقص يتبعه صراخ، حتى أن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية لا تضم أي فيلم لها.

 

 

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

محمود سعد عن والده: إنسان قاسي.. وخايف أمي تزعل في تربتها

 وأضاف محمود سعد، خلال البرنامج الذي أذيع منذ سنوات طويلة، أنه أجرى حوارا مع نادية الجندي وظلت تقول له إنه أفضل حوار أجرته، إلا أنه بعد أن انتقد فيلمها “امرأة هزت عرش مصر” وصفته بأنه مأجور. 

نادية الجندي 

نادية الجندي بعد عرض هذه المداخلة المصورة داخل البرنامج، هددت بترك الحلقة في حال استمرار عرض الفيديو الخاص بمداخلة محمود سعد وبالفعل انسحبت لدقائق حتى عادت مرة أخرى. 

وبعد سنوات، سجل محمود سعد حلقة في البرنامج ذاته وقال إنه لم يتراجع عن رأيه في أفلام نادية الجندي، فكل أعمالها “ضرب ورقص وعياط وصريخ”، ولكن كان من الممكن أن يقول رأيه بشكل مختلف وبطريقة أهدأ، وقد تعلم ذلك بعد أن دخل مجال تقديم البرامج، مؤكدا أنه بعد تقديمه للبرامج لن يتراجع عن آرائه قائلا: "محدش كاسر عيني من الفنانين علشان بعمل معاهم حوارات".  

محمود سعد صفاء أبو السعود نادية الجندي ساعة صفا البيت بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

افصلوا عداد غاز المنزل ضروري.. تحذير شديد من البترول اليوم مساء

برعاية قطرية.. ستاد عالمي لـ الأهلي بمواصفات أوروبية

انتهت .. نكشف اسم صفقة الزمالك الرابعة

حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للتأهل إلى كأس العالم

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا| تفاصيل

حالة من الارتياح.. رد فعل نجوم الأهلي تجاه قرار كولر المفاجئ

السيسي وتميم.. مشاهد أخوية تكشف عُمق الروابط وتنبئ بمستقبل باهر

توقعات بانهيار الدولار الحقوا نفسكوا فاضل يوم واحد| ماذا سيحدث غدًا؟

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في تحويلات المصريين بالخارج.. كيف ينعكس على تحسن الاقتصاد الداخلي؟

الصحة: لقاح كورونا متوفر للفئات العمرية من 12 حتى 18 عاما

مواصفات زوجها المستقبلي وأسباب طلاقها والأفلام الإباحية.. ملخص تصريحات انتصار مع لميس "فيديوجراف"

موقع صيني يكشف مفاجأة بشأن استعداد الولايات المتحدة لحرب محتملة

المصائب تتوالى.. ترامب في ورطة جديدة أمام القضاء الأمريكي

5 طرق طبيعية لـ علاج الحموضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق طبيعية لـ علاج الحموضة

بالأحمر الناري.. جنات تخطف الأنظار بفستان لافت |شاهد

فستان مثير.. منى فاروق تثير الجدل بتكسير أطباق داخل مطعم بدبي.. فيديو

ليه بتدّعوا الكلام ده.. 10 صور أثارت الجدل لـ بوسي بعد تصريحاتها

فيديو

أبيوسف: حضرت جلسات علاج نفسي من أجل دوري في "الليلة واللي فيها"

سر الغاء حفل إليسا فى لبنان .. فيديو

كل أفلامك ضرب ورقص.. عندما انسحبت نادية الجندي من حلقة بسبب محمود سعد

مش سايب حد في حاله.. تفاصيل خناقات باسم سمرة بالوسط الفني|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

اﻟﻤﺰﻳﺪ