مصر ضمن المرشحين لاستضافة كأس العالم 2030 والإعلان قبل مونديال قطر.. فيديو



قال مارتن زيجلر مدير مراسلين الرياضة في جريدة تايمز البريطانية،هذا الخبر عندما ظهر لأول مرة في مصر الشهر الماضي، توصلت لمعلومات بأن المملكة العربية السعودية تستعد للإعلان الكامل عن هذا الأمر وتفاصيل استعدادها مع البلدين مصر واليونان، وسيتم الإعلان عن الأمر قبل كأس العالم قطر 2022.

وأضاف صحفي التايمز في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر فضائيةETC، الملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان سيكون قوي للغاية، وهناك دعم سياسي لهذا الملف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حديثه عن زيارة مصر..

وأكمل مارتن زيجلر، لا أستطيع أن أقول أنني أدعم أي ملف من هذه الملفات، أنا على مسافة واحدة من كل الملفات.

وأتم صحفي التايمز البريطانية، لم أزر مصر أو السعودية من قبل، ولكني ذهبت إلى اليونان، ولديها ملعب يتم إنشاؤه، ولكن معلوماتي أن المملكة العربية السعودية قادرة ومستعدة هي ومصر لصرف الكثير من الأموال لاستضافة هذا الحدث.



وكان قد فجر مارتن زيجلر منذ أيام مفاجاة من العيار الثقيل بشان استعداد مصر واليونان والسعودية لاستضافة كأس العالم 2030 المقبل، من خلال خبر نشره عبر جريدة التايمز البريطانية.