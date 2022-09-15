حماية المستهلك يطلق حملات رقابية على المحال والأسواق بالوادي الجديد

أطلق المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد بالإشتراك مع الإدارة العامة لشؤون البيئة حملات على المقاهى والكافيهات وذلك للتأكد والإطمئنان من الإلتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من عدم وجود اي مخالفات.

وقالت الدكتورة سلوي مصطفي، رئيس المكتب الإقليمي لحماية المستهلك، إن الحملة استهدفت بعض الأكشاك والكافيهات لبيع المشروبات والمأكولات السريعة، ما أسفر عن ضبط عدة مخالفات منها عدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المكان، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، حيث تم التنبيه بالاستدعاء لتلاقي الملحوظات، مع إعدام بعض الأطعمة منتهية الصلاحية.

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وأشارت مصطفي، إلى أن مكتب حماية المستهلك بمركز بلاط شن حملة بالتعاون مع إدارة التموين بمركز بلاط والمراقبة الصحية، شملت بعض المحال التجارية بقرى البشندي للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، حيث أسفرت عن وجود بعض المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار وإعدام بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لإنتهاء صلاحيتها.