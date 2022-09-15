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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

150 ألف ريال جوائز.. السعودية تعلن عن مفاجأة لصناع القهوة والموسيقي

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة  السعودية عن إطلاق ‎مسابقة معزوفة القهوة السعودية، كجزء من تفعيل مبادرة ‎#عام_القهوة_السعودية_2022    والموجهة لصانعي الموسيقى وهواة الفن.


وتأتي المبادرة المدعومة من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"؛ لتحفيز الموسيقيين على صنع مقطوعات موسيقية مبتكرة تمتزج فيها أصوات الآلات الموسيقية العربية بأصوات معدات صناعة وتحضير القهوة السعودية، وبمجموع جوائز نقدية يصل إجماليها إلى 150 ألف ريال.

كيفية المشاركة في المسابقة
ودعت الوزارة الموسيقيين الراغبين في المشاركة بالمسابقة زيارة الرابط الإلكتروني: engage.moc.gov.sa/yosc_music حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر موعداً لانتهاء فترة التقديم والتسجيل، على أن تبدأ بعدها عملية فرز المشاركات التي تستمر حتى يوم الأربعاء 30 نوفمبر، قبل الإعلان عن الفائزين يوم الخميس 29 ديسمبر، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 50 ألف ريال.

فكرة المسابقة
وانطلقت فكرة المسابقة من مراحل تحضير القهوة السعودية التي تمر بخطواتٍ متعددة تبدأ بتحميص البن وتقليبه على المحماس، مروراً بطحنه ودقّه في النجر بنغمات موسيقية تعرف بالتثليثة أو التربيعة أو التخميسة، وانتهاءً بصب القهوة في الفناجين، والتي تتم وفق إيقاع مميز يحكي عمق الثقافة السعودية وألوانها الموسيقية الفريدة.
 

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