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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراتان وديتان .. بتروجت يفوز على هلال مطروح وكيما أسوان

بتروجت ارشيفية
بتروجت ارشيفية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، مباراتين وديتين مساء اليوم، بناءا على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، في إطار الخطة الموضوعة والتي تتضمن استعدادات الفريق البترولي لانطلاق دوري القسم الثاني.

وقسم هيثم شعبان المدير الفني، اللاعبين إلى فريقين، وفاز في اللقاء الأول على هلال مطروح بهدف دون رد، سجله اللاعب الفلسطيني طارق أبو غنيمة، وفي اللقاء الثاني حقق الفوز على كيما أسوان بهدفين نظيفين، حملا توقيع محمود فيليكس وجابر سالم.

ومن المنتظر أن يلتقي بتروجت مع النادي الأهلي في مباراة ودية، تقام في الخامسة مساء الأربعاء الموافقة الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

وخاض بتروجت عدد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، كانت البداية بتعادل سلبي ضد فريق القيصومة السعودي، ثم الفوز على الجهراء الكويتي بثلاثية مقابل هدف، وبعدها الفوز على منتخب القسم الثاني بستة أهداف مقابل هدف، ثم الانتصار على حرس الحدود بهدفين دون رد، وبعدها فاز على لافيينا بهدفين مقابل هدف، وبعدها على أبو قير بهدفين مقابل هدف، ثم على الأوليمبي بهدف.

بتروجت هيثم شعبان دوري القسم الثاني القسم الثاني هلال مطروح ـ كيما أسوان

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