التنمية المحلية توضح مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة

تحدث الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية،بداية من الجمعة 30 سبتمبر.

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ يحدث فى مصر” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن فلسفة أن فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.



وتابع: يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

فتح المطاعم



وأشار قاسم إلى أن فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.





وأكد قاسم أن فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن وتُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.



مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

