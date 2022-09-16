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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. توقيع ومناقشة "عصور دانيال في مدينة الخيوط" للكاتب أحمد عبداللطيف بالإسكندرية

توقيع ومناقشة عصور
توقيع ومناقشة "عصور دانيال في مدينة الخيوط"

تعقد مناقشة وتوقيع رواية "عصور دانيال في مدينة الخيوط"، للكاتب احمد عبد اللطيف والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع 2022، الأربعاء 21 سبتمبر في الساعة السابعة مساء، بقاعة ماسينيون بالمعهد الفرنسي في الإسكندرية، ويناقش الرواية الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف.

رواية عصور دانيال في مدينة الخيوط

تدور أحداث رواية «عصور دانيال في مدينة الخيوط»، في عالم متخيل، حول موظف في الأرشيف السري، ومن خلال هذا الأرشيف يتعرف البطل على ملفات سياسية ودبلوماسية وعلى حياة المواطنين. وتناقش العديد من القضايا منها الأذى الذي يتعرض له الكثير من الأطفال في المدارس الدينية.

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وتقارب الرواية في العموم خيوطا حول عالم شيَّده الكاتب لمدينة الدمى في إطار فانتازيا ينطلق من الواقع ويعود إليه، إلا أنها تُعنى، رغم ذلك، برصد مجموعة قضايا مجتمعية عميقة. ففي بداية الأحداث نطالع مشهد دُمى في الشرفات والنوافذ تنظر إلى مشهد دمى ذبيحة في الأسفل. هذا المسخ المُضاعف، أو الموت المزدوج، يضعنا في قلب الصدمة، ويفتح أعيننا على مدينة ترزح تحت عقوبة ثقيلة.

الكاتب أحمد عبد اللطيف

وعن الكاتب أحمد عبد اللطيف، هو روائي ومترجم وصحفي وباحث مصري من مواليد 1978. صدر له العديد من الروايات: "صانع المفاتيح" (2010)، "عالم المندل" (2012)، "كتاب النحات" (2013)، "إلياس" (2014) و"حصن التراب" (2017), "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" (2019).

فازت روايته الأولى بجائزة الدولة التشجيعية بمصر عام 2011، فاز بجائزة المركز القومي للترجمة في عام 2013 وفازت روايته الثالثة "كتاب النحات" بالمركز الأول في جائزة ساويرس الثقافية دورة 2015. في 2018 وصلت "حصن التراب" إلى قائمة البوكر الطويلة.

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