هاني شاكر: الملحن أنجز أغنية عاشت سوريا في 10دقائق

أكد الفنان هاني شاكر ان أغنية تعيش سوريا .. تحيا مصر ، والتى اطلقها فى حفلته فى سوريا، تم تلحينها فى مايقرب من 10 دقائق .

وتابع هاني شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم في سوريا لحفلته الجديدة : انه الملحن محمود الخيام قام بتلحينها بعد منتصف الليل ، على الرغم من رغبتي في ان يحصل على قسط من الراحة والنوم القيام بتلحين الاغنية فى الصباح الا انه أصر ونفذ ذلك .

وقال هاني شاكر خلال حواره مع بوسي شلبي قائلًا: انه سعيد بتقديم استقالته من نقابة المهن الموسيقية ، مؤكداً ان المشاكل التى حدثت اثرت على نفسيته بشكل سلبي .

وأضاف هاني شاكر : وأنا والمجلس اللي معايا عملنا إنجازات، لم تحدث في تاريخ النقابة، وكل الشكر ليهم، وكل التمنيات الطيبة وللمستقبل الجيد للنقيب القادم .

أحيا المطرب هاني شاكر الحفل الثاني له في سوريا اليوم، ورفع شعار كامل العدد.

ورحب النجم السوري دريد لحام، بأمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال تواجده في سوريا استعداداً لحفله اليوم في دار أوبرا دمشق.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورا وفيديوهات لاستقبال هاني شاكر، ولقائه بدريد لحام بعد غياب ١٥ سنة.