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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بارتفاع 8%.. مصر صدرت رخام وجرانيت بـ 171مليون دولار خلال 6 أشهر

صدى البلد

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 8% لتبلغ 171 مليون دولار خلال النصف الأول “ يناير - يونيو ”  2022، في مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021

وكشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه  عن انخفاض كمية صادرات  مصر من الرخام والجرانيت  بنسبة 10,5% لتبلغ 934,163 ألف طن خلال النصف الاول من 2022 مقابل 1,044 مليون طن خلال نفس الفترة من 2021

وصدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 103 دول خلال الفترة من “يناير- يونيو " 2022  حيث استحوذت 5 دول على 55,3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 94,597 مليون دولار 2022 في مقابل 84,305 مليون دولار 2021،  بنمو 12,2%.

وسجل حجم كميات الرخام والجرانيت المصري الذي تم تصديره لأكبر 5 دول مستوردة نحو 533,138 ألف طن 2022 في مقابل 552,168 ألف طن 2021 بتراجع 3,4%،  لتستحوذ الـ 5 دول على 57,1% من إجمالي كميات الرخام المصدرة من مصر.

صادرات مصر صدرت مصر مواد البناء المجلس التصديرى الرخام والجرانيت المجلس التصديري لمواد البناء الرخام الجرانيت

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