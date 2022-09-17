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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو تكشف عن سيارتها كروستريك موديل 2023 الجديدة.. صور

سوبارو كروستريك موديل
سوبارو كروستريك موديل 2023

كشفت شركة سوبارو عن الجيل الثالث من سياراتها كروستريك موديل 2023 في اليابان، وتنتمي السيارة إلي فئة الـ SUV متعددة الاستخدامات ، وذألك بفضل التصميم الحديث والتكنولوجيا المتطورة التي تحتوي عليها ، وجاءت سيارة كروستريك موديل 2023 الجديدة بإعادة تصميم جميع لوحات الهيكل.

سوبارو كروستريك موديل 2023 

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المواصفات الفنية لسيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة

تستمد سيارة  سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة قوتها من محرك سعة 2000 سي سي إي بوكسر، متصل بناقل حركة  لاين ترونيك CVT  أوتوماتيك ونظام دفع رباعي المتماثل من سوبارو.

سوبارو كروستريك موديل 2023 

أطوال وأعراض سيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة

تقدم سيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة بأبعاد وأطوال مختلفة جاءت علي ذألك النحو ، الطول 4480 مم  ، والعرض 1800 مم  ، والارتفاع  1580 مم ، وقاعدة عجلات بطول  2670 مم ، وطول أجمالي للسيارة يمتد أكثر بمقدار 15 مم .

سوبارو كروستريك موديل 2023 

المواصفات الداخلية لسيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة

تأتي مقصورة سيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة بالعديد من التجهيزات منها ، إعادة تصميم لوحة القيادة ، وشاشة لمس معلومات وترفيهية مقاس 11.6 بوصة، واختفت أزرار التحكم في المناخ وتم دمجها الآن داخل شاشة تعمل باللمس ، وتم تنجيد المقاعد بالقماش أو الجلد ، بالإضافة إلي انه تم إضافة نسيج جبلي مضاد للانزلاق ومقاوم للخدش إلى صفائح العتبات الجانبية ومدخل صندوق الأمتعة.

سوبارو كروستريك موديل 2023 

المواصفات الخارجية لسيارة سوبارو كروستريك موديل 2023 الجديدة

تحصل مقدمة سيارة سوبارو  كروستريك موديل 2023 الجديدة على شبكة سداسية متصلة بمصابيح أمامية LED  ، وزخرفة بلاستيكية على المصد الأمامي ، ورفارف وقضبان السقف بارزة، ونافذة مألوفة ، ورفارف عضلية ، وعجلات مقاس 17 بوصة ، ومصابيح خلفية LED  ، وباب خلفي ومصد خلفي منحوتان بشكل أكبر من ذي قبل، و تمت زيادة الكسوة البلاستيكية على الصداد الخلفي .

سوبارو كروستريك موديل 2023 

والجدير بالذكر انه سيتم  إطلاق الجيل الثالث من سيارة سوبارو كروستريك في السوق في عام 2023، وستبدأ المبيعات من اليابان وتنتقل تدريجياً إلى الأسواق العالمية الأخرى. .

كروستريك موديل تقنية الفيديو سوبارو اليابان

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