جري وإحماء.. كواليس مران الزمالك بالكاميرون استعدادا لمواجهة ايليت التشادي

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب أحمدو أهيدوجو بالكاميرون، بعمليات الإحماء والجري حول الملعب لمدة عشر دقائق، في حين خضع محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ثلاثي حراس المرمي لتدريبات تمرير بالكره تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

ورافقت الشرطة الكاميرونية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وهي في طريقها لملعب أحمدو أهيدجو، لخوض التدريب الوحيد بالكاميرون، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.



وتحرص الشرطة الكاميرونية على تأمين بعثة الزمالك منذ وصولها إلى ياوندي مساء الأمس.

كما أدى طاقم التحكيم الكونغولي المكلف بإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام إيليكت التشادي عمليات الإحماء بملعب أحمدو أهيدجو، قبل مران الأبيض اليوم.

ويضم طاقم التحكيم، بيير جان نجوين حكما للساحة ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تعقيم الحافلة الخاصة باللاعبين وحافلة الإداريين والإعلامين قبل التوجه لملعب أحمدو أهيدجو، لخوض التدريب الوحيد بالكاميرون، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.



يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي ينفذها الجهاز الطبي للوقاية من الأوبئة .



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت التشادي غدا الأحد على ستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

تدريبات الزمالك