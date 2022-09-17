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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: مبادرة حياة كريمة شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية

صدى البلد

وصف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بأنها "شهادة ميلاد" جديدة للقرية المصرية، و"طوق نجاه" لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

قال المحافظ - فى تصريح له اليوم السبت "إن أعمال التطوير الجارية بقرى المركز، والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا، تسير على قدم وساق".. مشيدا -في هذا السياق- بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم القروض الميسرة للشباب قاطني قري "حياة كريمة" لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في تحسين الدخل، بالإضافة إلى ما يقدمه من دورات تدريبية لفتح أسواق عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة.

ومن جهته، قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وائل العاصي "إن الجهاز في الفترة من أول يناير وحتي نهاية أغسطس 2022 قام بضخ 10 ملايين و400 ألف جنيه لتمويل 403 مشروعات لتوفير 690 فرصة عمل بقرى "حياة كريمة"، كما قام بتنفيذ 21 ندوة للتعريف بدوره في القرى المستهدفة".

وأضاف "كما تم تنفيذ دورة في التسويق الإلكتروني لعدد 100 متدرب، وأخري بعنوان "ولد فكرة مشروعك" لعدد 35 متدربا، وثالثة بعنوان "ابدأ مشروعك" لعدد 35 متدربا".

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