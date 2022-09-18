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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة السعودية .. نظرة شاملة عن شيفروليه سوبر بان 2022 |صور

شيفروليه سوبر بان
شيفروليه سوبر بان 2022

يضم السوق السعودي العديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الطابع الرياضي، ومنها السيارة الشهيرة شيفروليه سوبر بان 2022.

 

وفي هذه السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن شيفروليه سوبر بان 2022 في السوق السعودي 

شيفروليه سوبر بان 2022

تعتمد السيارة شيفروليه سوبر بان 2022 على محرك 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران 519 نيوتن/متر، مقترن بنواقل حركة أوتوماتيكية الاداء، تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي او الكلي بحسب الفئة المقدمة.

شيفروليه سوبر بان 2022

ويمكن للسيارة شيفروليه سوبر بان 2022 من خلال هذه القدرات الفنية، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، فية مدة زمنية تستغرق 10 ثواني، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 13 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيفروليه سوبر بان 2022

وتأتي السيارة شيفروليه سوبر بان 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 5.690 متر للطول الكلي، وبعرض 2.045 متر، و 1.890 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.302 لتر، مدعومة بجنوط رياضية انيقة، بالاضافة إلى احتواء السيارة على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 2172 لتر.

شيفروليه سوبر بان 2022

وتقدم السيارة شيفروليه سوبر بان 2022 بالعديد من التقنيات ومنها خاصية دعم المكابح، وفرامل ABS و EBD، وخاصية رصد النقاط العمياء، والتحكم في الثبات، والتحذير عند مغادرة الحارة المرورية، بالاضافة إلى متابعة ضغط الاطارات، وحساسات حركة أمامية وخلفية، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

شيفروليه سوبر بان 2022

أسعار السيارة شيفروليه سوبر بان 2022 في السعودية 

 

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه سوبر بان 2022 من 224.740 ريال حتى 324.870 ريال سعودي.

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