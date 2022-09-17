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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تخصص حصة من عوائد مشروع وقف النخيل للأولى بالرعاية وزواج اليتيمات

مديرية التضامن بالوادى
مديرية التضامن بالوادى الجديد

وقف النخيل مشروع مقام على مساحة ٤ آلاف فدان وهو أحد المشروعات القومية الكبري التي تشرف عليها وزارة التضامن وتنفذه إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني ويضم  ٥٣ ألف نخلة بالإضافة إلى 40 صوبة لإنتاج الخضراوات والفاكهة ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويتم إنفاق العائد المادي من المشروع في أوجه الخير.

يتم تخصيص حصة من عوائد مشروع وقف النخيل لصالح الحالات الأولى بالرعاية من الأيتام وزواج اليتيمات.

نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع بنك التطوع المصري زيارة لمشروعات صك النخيل بمركز الداخلة بمشاركة الطلاب المسجلين ببنك التطوع والطلاب المتطوعين بوحده التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج وبإشراف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام الوحدات بالجامعات المصرية  الدكتور صلاح هاشم  وبرعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

وأوضحت مديرية التضامن بالوادى الجديد ان  المشروع مقام على مساحة ٤ آلاف فدان وهو أحد المشروعات القومية الكبري التي تشرف عليها وزارة التضامن وتنفذه إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني ويضم  ٥٣ ألف نخلة بالإضافة إلى 40 صوبة لإنتاج الخضراوات والفاكهة ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويتم أنفاق العائد المادي من المشروع في أوجه الخير حيث يتم تخصيص حصة من عوائد مشروع وقف النخيل لصالح الحالات الأولى بالرعاية من الأيتام وزواج اليتيمات، مؤكدة أن المحافظة تدعم كافة المشروعات التي تسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعزيز خطط التنمية المستهدفة وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية الكبرى

وأشارت مديرة وحدة التضامن بالوادى الجديد أن الزيارة تأتي بالتنسيق بين وزارة التضامن والبنك التطوعي  وذلك لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية الكبرى المقامة على أرض محافظة الوادى الجديد  والتي تعود بالنفع على الحالات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى وضع سبل شراكة وتعاون مع الجهات الخيرية التي تعمل في مجال بناء وخدمة الإنسان ودفع عجلة التنمية في المجتمع والاستفادة منها فى الحالات الإنسانية 

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التضامن الاجتماعى الوادي الجديد القباج

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