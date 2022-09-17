أستاذ ذكورة : المثلية الجنسية اضطراب وميول وليس بالضرورة ممارسة | فيديو

قال الدكتور أوسم وصفى، استشار الطب النفسي ومتخصص في علاج المثلية الجنسية، إن المثلية ليست بالضرورة ممارسة ولكن ممكن يكون اضطرابا وميولا للمثلية الجنسية.

موضحا أن المثلية الجنسية اضطراب موجود ولا يعنى الممارسة بالضرورة لذلك نتفليكس وديزني لن تستطيع أن تحول طفلا وتجعله مثليا.

فيما أوضح الدكتور طه عبد لناصر، استاذ الذكورة والامراض التناسلية، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم يتعاملون مع جميع المرضى من الناحية البيولوجية في المقام الاول وهناك بعض المرضى لا تتوافق أعضاؤهم التناسلية مع جيناتهم، كما أن هناك حالات مرضية عندها مشكلات عضوية.

وتابع: "اضطرابات الهوية الجنسية لا تتوقف على المشاكل العضوية فقط وهناك ما يمسى بالجنس الاجتماعي، و90% من المرضى إناث يشعرن أنهن رجال"، موضحا أن الجنس الاجتماعي يتوقف على طريقة تعامل الأهل مع أطفالهم.