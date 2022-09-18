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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلعت عبد القوي: أمانة الحوار الوطني تلقت 15 ألف مقترح في ملفات مختلفة.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نستهدف حوارا مجتمعيا جادا ومشاركة المواطنين عبر عدد من اللقاءات الجماهيرية.

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الحوار الوطني يدعو الكيانات السياسية والأهلية لإجراء نقاشات مجتمعية بالمحافظات


وأضاف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الأمانة الفنية بالحوار الوطني تلقت 15 ألف مقترح في الملفات المختلفة".

 

وأشار: "الحوار الوطني رسالة للمجتمع بأنه يسعى للجمهورية الجديدة"، موضحا: " الاجتماع مع المقررين العموميين والمقررين المساعدين للجان المحاور الثلاثة للحوار الوطني الأمناء ركز على عقد جلسات استماع وجلسات متخصصة"، موضحا: "الاجتماع شهد مناقشات وتوضيحا لدور المقرر العام ودور المقرر المساعد، وكيف تسير جلسات الحوار، ومدتها، فضلا عن من يشارك في الحوار".


وأكد أنه تم الاتفاق على من يحق له حضور جلسات الحوار، وهم مجلس الأمناء للحوار الوطني، المقرر العام والمقرر المساعد، الخبراء والمتخصصون، الحكومة إذا طلبت الحضور، المواطنون الذين لهم آراء.

طلعت عبدالقوي الحوار الوطني المواطنين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور طلعت عبدالقوي

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