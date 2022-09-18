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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد هويدي: مصر المقاصة سيعود للممتاز بعد موسمين.. فيديو

وليد هويدي
وليد هويدي

أعرب النائب وليد هويدي المشرف علي الكرة بنادي مصر المقاصة عن سعادته بالتعاون مع نادي الزهور لخدمة قطاع الناشئين والشباب علي مستوي كرة القدم مشيرا إلي أن الاستفادة ستكون متبادلة. 

 

وأضاف هويدي خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : كرة القدم في نادي الزهور حتي 18عاما وبالتالي اللاعب بعد ذلك لا يكون له فرصه للتواجد في الفريق الأول ومن هنا ستأتي مهمتنا من تطوير اللاعب فنيا وتسويقه.

 

وأوضح :  يجب أن يكون هناك كيان قانون وهو مانقدمه لنادي الزهور وسيكون اللاعب معنا في مهمة تسويقه ويضمن نادي الزهور قيمة الرعاية وبالتالي نضيف قيمة مادية للنادي.

 

وعن هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الي القسم الثاني قال :إجتازنا ظروف صعبة منذ رحيل الشركة الراعية شهر 3 لعام 2020 وكان النادي مديون بـ 131 مليون جنيه نجحنا في سدادها ويتبقي فقط 11 مليون جنيه وبالتالي الامر اصبح سهلا بالنسبة لنا . 


وأكمل: النادي حصل علي حكم بقيمة 64 مليون جنيه سنستطيع الاستفادة منها في تكوين فريق قوي وتعاقدات قوية قادرة علي تحقيق طموحنا في العودة للدوري الممتاز. 

 

وأختتم هويدي تصريحاته قائلا: مهمتنا العودة إلي الدوري الممتاز بعد موسمين وسنكون سددنا كافة مديونيات النادي وبالتالي سنكون قادرين علي تحقيق نتائج طيبة في الممتاز.


 

ويقضي البروتوكول بالتعاون المشترك بين الناديين، حيث يسمح بانضمام لاعبي نادي الزهور للمرحلة العمرية من ١٨ عاما فأكثر إلى نادي مصر للمقاصة للعب باسمه لعدم وجود فرق رسمية لهذه المراحل في نادي الزهور، مما يسمح باستثمار المواهب التي تخرج من نادي الزهور والتي كانت بدون استفادة لأنها تصبح بلا نادي بعد هذه المرحلة العمرية.

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