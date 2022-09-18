تعرف على سعر وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة بالقليوبية.. تفاصيل

استعدت محافظة القليوبية لطرح عدد من الوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي والمقرر فتح باب الحجز لها يوم الأحد 25 سبتمبر الجارى وحتى يوم السبت الأول من أكتوبر لذوى الهمم، ومن يوم 2 أكتوبر حتى يوم 27 أكتوبر لجميع المواطنين.



تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعى بالقليوبية

وقالت المحافظة إن الشقق المطروحة بمساحة 90 مترا، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر الشقق في الإعلان 16 ضمن سكن لكل المصريين وهي المخصصة للتسليم الفوري بمشروع شقق الإسكان بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، إذ يبدأ سعر الوحدة في شقق الإسكان الاجتماعي 90 مترا في محافظة القليوبية من 194 ألف جنيه.

وأوضحت محافظة القليوبية مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 90 مترا لمنخفضي الدخل أن سعر الشقة يبدأ من 194 ألف جنيه، وتتكون الشقة من 3 غرف كاملة التشطيب، ومقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 200 جنيه، على أن يتم تقسيط الشقق لمدة تصل إلى 30 سنة بفائدة 3% متناقصة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى بمحافظة القليوبية

وأعلنت المحافظة أن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة القليوبية كالتالي: لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 50 عاما، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة “الزوج والزوجة والأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة القليوبية وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ولا يجوز التصرف في الشقق السكنية المطروحة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط غير السكن فيها، ولا يجوز ترك الشقق السكنية الحاصل عليها الفئات المستحقة بعد التسليم شاغرة دون سكن، ويجب استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي لكي يتم الاستفادة من الشقق السكنية، وأن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 96 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 8 آلاف جنيه شهريا و72 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 6000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى

وأعلنت محافظة القليوبية أن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي هي: صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، وقسيمة الزواج، وشهادة ميلاد الأولاد، ومستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، وإذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية “عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير”.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، وقيد عائلي مميكن للمتزوج - المطلقة - مطلق - أرمل- أرملة، وبرنت تأمينات.

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