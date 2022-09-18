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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابن عمه في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابن عمه ذبحا والشرع في قتل شقيق المجني عليه، إثر مشاجرة بينهما بقرية بنى عليم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس، بوصول "محمد ف س"مقيم قرية بني عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة، وإصابه شقيق المجنى عليه "سليم" بجرح قطعى بالرقبة.

 

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس وتبين قيام " ياسر م ع ال "نجل عمهم بالتعدى عليهم إثر مشاجرة نشبت بينهم ولاذا المتهم بالفرار خوفا من البطش به بعد قتله المجنى عليه، بسبب الأطفال، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم وبالعرض علي النيابة قررت إحالته محبوسا علي ذمة القضية رقم 13652 لسنة 2022، جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1816 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم

مشاجرة تصادم الشرقية ضبط ضباط المشدد السجن

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