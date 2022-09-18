بـ تي شيرت أحمر.. ندى بسيوني تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

تحرص الفنانة ندى بسيوني، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ندي بسيوني، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية تي شيرت باللون الأحمر. وتركت شعرها الاشقر منسدلاً ، واعتمدت على القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.

ويعرض حاليا للفنانة ندى بسيوني مسلسل "أعمل إيه" بطولة النجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وعلي جانب آخر بدأت الفنانة ندى بسيوني في تصوير مسلسل "تصريح بالقتل" وذلك لعرضه قريبا، على إحدى المنصات الإلكترونية المشهورة".



والمسلسل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق ويحمل بين طياته جزءًا من الرعب.