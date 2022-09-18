حازم الببلاوي: المشكلة السكانية أحد أسباب عدم شعور المواطنين بالرضا

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، إنه لابد أن يشعر المواطن بالتفاؤل وأن يكون هناك جهد مبذول.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد أن يعرف المواطنون حقيقة الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: “كل الدول التي مرت بمراحل نمو تجاوزت مراحل صعبة”.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق: "النجاح لن يتم إلا إذا صاحبه جدية وعمل وثقة في النفس، متابعا: "بناء دولة جديدة ليس نزهة ولن يتم بشكل سريع".

وأضاف:" لا تتحقق نتائج دون عمل والدول تتقدم بعرق وجهد الشعوب، موضحا: “مصر في الـ 20 عاما الماضية زاد عدد السكان بدرجة كبيرة وآن الآون للحافظ علي الزيادة السكانية”.

وأشار حازم الببلاوي إلي أن المشكلة السكانية أحد أسباب عدم شعور المواطنين بالرضا، مضيفا: "إذا استمرت الزيادة السكانية بنفس المعدل سنظل في أزمات".