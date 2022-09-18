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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجزار: افتتاح أول مصنع لتحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية يخفف فاتورة المحروقات

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

أعربت النائبة سميرة الجزار عن تفاؤلها عقب الإعلان عن قرب افتتاح اول مصنع لتحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية. 

وترى الجزار  أن هذا المصنع سيسهم  بشكل كبير فى التخفيف من فاتورة المحروقات الباهظة فى ظل إرتفاع أسعار الطاقة عالميا  كما أنه جاء ليتماشى مع التوجه العام للدولة والتحول نحو الطاقة الخضراء خاصة  فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ .


كما أعربت النائبة عن ارتياحها لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة  وأجهزتها من دعم لبدء تشغيل المصنع وحرصها على إدخال التقنيات الحديثة  فى الصناعات المصرية   ومطالبة الوزير  لوفد الشركة لزيادة نسب المنتج المحلى والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى يجب أن يكون الهدف الرئيسى الذى تسعى الصناعة المصرية إلي تحقيقه. 


 وتأمل النائبة سميرة الجزار فى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعى والتركيز على إدخال التقنيات الحديثة إلى سوق الصناعة المصرية بشكل أوسع مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والعمل على الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للخارج

وزارة الصناعه الصناعة المصرية الصناعة النائبة سميرة الجزار تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية تحويل المركبات

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