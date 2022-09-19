مالكش ورث عندي.. حكاية مواطن ينهي حياة شقيقه بسبب الميراث| تفاصيل مأساوية

عندما يصبح الدم ميه ويقتل الأخ شقيقه ويقتل الابن أبيه ، وتقتل الأم ابنها فلا شيء يساوي ويستحق في هذه الحياه ان نتصارع من أجله ، وها هى جريمه إخرى بإحدى قرى محافظة الدقهلية عندما مات ضمير الأخ واصبح كل همه ان يرث حتى لو على حساب أخيه.

الحزن يسود كفر بهوت

حيث شهدت قرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه جريمة بشعة بسبب الميراث حيث نشب خلاف بين القاتل وشقيقه بسبب إصرار القاتل على أخذ ميراثه فى البيت عنوة ورفض القتيل قبل أن يقسم الميراث على الجميع بالعدل وساد الحزن القرية.

شهود عيان يروون كواليس الحادث

وأكد أحمد السيد أحد جيران المجنى عليه أن القتيل كان محبوبا من الجميع وكان يعمل بالمطاعم بالأفراح حيث يكون بعمل الوجبات والاكل التي تخصص في قومها وعملها بشكل مميز وأن شقيقه في الفترة الاخيرة كان دائم الشجار بسبب الميراث.

وأضاف: اخوه عمل مشاكل مع شقيقه واخواته بسبب إصراره على الحصول على ميراثه وأوقفه منذ عدة أيام في الطريق وارتفع صوت القاتل على شقيقه وتدخل أكثر من طرف لإنهاء المشكلة ".

وقال أحد شهود العيان ان القاتل قام بالتعدي بالضرب على شقيقه بآلة حادة وقام بطعنها بها وحاول القتيل ان يتفاداه ولكنه لم يستطع وأضاف أن القتيل كان طيب القلب وكان يحب شقيقه ولكن الميراث هو من تسبب فيما حدث ودمر علاقة الشقيقين فقتل أحدهما وسيعدم الآخر.

مالكش ورث عندي

وتلقت مديريه امن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من اهالي قريه كفر بهوت التابعة لمركز نبروه بحدوث واقعة قتل شخص على يد آخر.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مقتل علاء بدير ابو صدام ٣٨ عاما ويعمل شيف بأحد المطاعم.

وتبين من التحريات ان شقيقه قام بالتعدي عليه باله أودت بحياته بسبب الخلاف على ميراث خاصة بهما وان القاتل يحاول الاستيلاء على الميراث من شقيقه واخوته.

ونشب خلاف بينهما أدى الى مشاجرة كبيرة قام على اثرها القاتل بطعن شقيقه طعنة نافذة بحياته.

تم نقل الجثمان الى مستشفى نبروه وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.