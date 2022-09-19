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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مسامح .. هاني شاكر: مطرب مهرجانات دعى عليا أمام الكعبة

هاني شاكر
هاني شاكر

أكد الفنان هاني شاكر، إنه لن يسامح أي شخص تسبب له في أذى نفسي على مدار الفترة الماضية.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية :" في مطرب مهرجانات طلع وقال انه دعى عليا من قدام الكعبة في رمضان مع اني اتنازلت عن قضية كان هيتحبس فيها سنتين .. وانا مش مسامحه ومش مسامح اي حد أذاني، وتسبب في ضرر لعائلتي".

يذكر أن تعرض أمير الغناء العربي، المطرب هاني شاكر، لحالة من الهجوم من مذيعة قناة الشمس، بسبب تصرف تلقائي من إحدى معجباته في سوريا عندما صادفته أثناء تواجده في سوريا لإحياء حفل غنائي، تعبيرًا عن حبها الشديد له.

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رد امير الغناء العربي هاني شاكر على هجوم مذيعة قناة الشمس له، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلاً “ تعقيبًا على رأي مذيعة مبتدئة في قناة الشمس أرفض بشدة أسلوبها في التعليق على مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه لم تره منذ أكثر من خمس عشرة سنة”.

وتابع :"لم تقدر هذه المذيعة قيمة مشاعر الحب والاعجاب النقي لهذه الفتاة، بل وتعدت حدودها بقولها إني لم أحترم زوجتي، بل على العكس تمامًا هي التي لم تحترم نفسها عندما قالت هذه الجملة فالوطن العربي كله يعرف مدى حبي واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها، ويعرف أيضًا مدى ثقتها في نفسها وفي أنا أيضًا.. للأسف كان تعليقًا دون المستوى المهني المطلوب”.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر رمضان أمير الغناء سوريا

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