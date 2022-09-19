حنفي جبالي يعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، لتقديم واجب العزاء إلى المستشار الجليل/ بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في وفاة والدته.

كان في استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار بولس فهمي، وعدد من السادة نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وخلال تقديم واجب العزاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ التعزية القلبية للمستشار بولس فهمي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي عن بالغ شكره وامتنانه للمشاعر الأخوية الطيبة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وحرص على تقديم واجب العزاء عند عودته إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر برلماني دولي.

رافق المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال تقديم واجب العزاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

306671339_600751791753275_5425994992349311106_n

306877303_379123220939550_3665801231723091467_n