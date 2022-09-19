وكيل تعليم القليوبية الجديد: لا تستر على المخالفين أو المتقاعسين

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على تكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج بكل شفافية لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية وسعيد ندا وكيل المديرية مع فريق المتابعة بالمديرية لبحث آخر المستجدات بالعملية التعليمية ومناقشة أهم المعوقات وحلها بطريقة سريعة حسب الإمكانات المتاحة.



وشددت وكيل تعليم القليوبية ببذل المزيد من الجهد تحت مظلة فريق عمل واحد، مشيرة إلى أن تعليم القليوبية لن يتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي.



كما وجهت بضرورة مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس من طفايات حريق وجرادل الرمل في حجرات الأنشطة والمعامل واسلاك الكهرباء وضرورة تغطيتها بالكامل للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلبة وخزانات المياه وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس وخارجها للحفاظ علي المنشآت التعليمية.