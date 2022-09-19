تواصل أعمال نقل وتفريغ مقلب الشيخ زياد للظهير الصحراوي بمغاغة

تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في تنفيذ أعمال نقل وتفريغ مقلب "الشيخ زياد" لليوم الثاني على التوالي وذلك ضمن خطة المحافظة في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.



ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمغاغة بالاستمرار في رفع وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من المقلب ونقلها إلى الظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء مخلفات قمامة مرة اخري بموقع المقلب الذي يجري تفريغه.

من جانبه، قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من نقل مقلب الشيخ زياد إلى الظهير الصحراوي وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.