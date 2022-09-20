ميرفت أمين: أحمد رمزى لما شافني قال شكلها مش بطال

قالت الفنانة ميرفت أمين، إنها قررت الذهاب مع أحد أقاربها استوديو تصوير الفيلم يشارك فى بطولة أحمد رمزى ورشدى أباظة وشريفة ماهر ومحمود المليجى.

وأضافت ميرفت أمين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها كانت تستمتع بمشاهدة الأحداث داخل الأستوديو بصمت.

وأشارت ميرفت أمين، إلى أنه فى هذا الوقت كان أحمد مظهر يبحث عن وجه جديد لفيلمه، ورشحني للعب الدور أحمد رمزى بعدما قابلنى فى الأستوديو قائلاً:" فى بنت جتلنا الأستوديو مش فاكر اسمها بس شكلها مش بطال".

وتابعت ميرفت أمين، أن أهلها لم يتوقعوا نجاحها فى مجال التمثيل، خاصة لأنه لم يكن هناك أى مؤشرات تدل على حبى فى هذا المجال.

وأثارت الفنانة ميرفت أمين مؤخرًا الجدل بعد ظهورها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وعلق البعض على شكلها وظهور التجاعيد، وبالرغم من هذه الأقاويل، إلا أن محبي ميرفت أمين تسارعوا للوقوف بجانبها.

ياجبل ما يهزك ريح.. أشرف زكي يدعم الفنانة ميرفت أمين



وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة للفنانة ميرفت أمين، قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج: "الفنانة ميرفت أمين كانت رايحة واجب عزاء فكانت طبيعية"، متابعا: "دخلت الفن حبا في ميرفت أمين".

وفى سياق متصل، وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة للفنانة ميرفت أمين، قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفنانة ميرفت أمين كانت رايحه واجب عزاء فكانت طبيعية"، متابعا: "دخلت الفن حبا في ميرفت أمين".



وأشار الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "لما قابلت الفنانة ميرفت أمين في أول عمل جمعني بها قولتلها أنا قدمت في معهد الفنون المسرحة علشانك".

يا جبل ما يهزك ريح



وأوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "بعتذر للفنانة ميرفت أمين وأقول لها أنت أجمل أمرأه في الفن"، لافتا: "الفنانة ميرفت أمين جميلة وزي الفل ويا جبل ما يهزك ريح".