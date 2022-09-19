مصرع فتاة إثر لدغة ثعبان بإحدى قرى المنيا

لقيت شابة مصرعها بسبب لدغة ثعبان بإحدى قرى مركز المنيا، بعد أن جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى المنيا العام، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوصول شابه 35 سنة إلى مستشفى المنيا العام متوفية.

وبسؤال أهلها أكدوا أن سبب الوفاة قرصها ثعبان أثناء جلوسها في الأرض الزراعية وتمكن السم منها مما أدى إلى ظهور علامات السم عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة.