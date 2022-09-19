جامعة الفيوم: بدء اختبارات القبول لبرنامج إدارة السياحة الرياضية



بدأت اليوم اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الحالي، المتقدمين لبرنامج إدارة السياحة الرياضية، والذي يأتي بالتعاون بين كليتي السياحة والفنادق والتربية الرياضية.

تحت رعاية الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم ، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، وأ.د نجوي إبراهيم عبد الجواد، عميد كلية السياحة والفنادق.

حيث تابع أ.د حمدي نور الدين، اختبارات القبول بحضور، أ.د أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أنور إيهاب، منسق البرنامج بكلية التربية الرياضية، ود. إسلام السيد، منسق البرنامج بكلية السياحة والفنادق، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/١٩ بمركز الأنشطة الطلابية.

أوضح أ.د حمدي نور الدين، أن برنامج إدارة السياحة الرياضية، يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالمجال السياحي، لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، يحصل خلاله الخريج على بكالوريوس (إدارة السياحة الرياضية) والتي تعتبر شهادة جامعية معتمدة، يستطيع الخريج من خلالها العمل بمجالات السياحة والرياضة معًا.

وأضافأن خريج برنامج إدارة السياحة الرياضية، ستصبح لهم فرص عمل بالمناطق السياحية تؤهلهم للإلمام بمتطلبات العمل السياحي والفندقي والرياضي، مما يتيح تعدد فرص العمل كمدرب رياضي، مدرب لياقة بدنية، مضيف سياحي، أخصائي استشفاء تدليك، أخصائي تأهيل بدني، والعديد من المجالات الاخرى، والتي تسهم بدورها في تطوير هذا القطاع المتميز بفكر متخصص وأكاديمي.

ومن جانبه أشار أ.د أشرف العباسي وكيل الكلية ، إلى أن برنامج إدارة السياحة الرياضية يقبل الحاصلين على الثانوية العامة خلال السنوات السابقة والعام الحالي، وأيضًا يقبل التحويلات من الكليات غير المناظرة، بشرط الحصول على الحد الأدنى لدرجات القبول بكلية التربية الرياضية.

وأضاف أن الكلية استقبلت ٤٠٠ طالب وطالبة حتى الآن، لإجراء اختبارات القبول، والتي تشمل الاختبار البدني، واختبار القوام، والاختبار الشخصي، والكشف الطبي.

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