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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل مرافق مشروع مساكن أرض حي شرق المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء عماد السعيد مساعد مدير ادارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس اسامة اسماعيل ممثلا عن صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء في اجتماع موسع مع مسئولي القطاعات التنفيذية القائمة على تنفيذ  مشروع تطوير عواصم المحافظات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تذليل العقبات لتوصيل المرافق بمشروع مساكن ارض حي شرق المنصورة ومساكن الجلاء في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمدينة المنصورة. 

ونظم الاجتماع ادارة التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة وحضر الاجتماع المهندسة أميمة متولي مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضرية والمهندسة منال بدران ممثل شركة المياه والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة و ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على تنفيذ المشروع.

وتم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات التي تم اتخاذها لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمشروعي العمارات في كل من ارض شرق المنصورة ومساكن الجلاء.. وتقرر قيام لجنة مشتركة لمعاينة المواقع المقترح بمنطقة المشروع لانشاء محطة مياه لتغذية المشروعات المذكورة وتمت مناقشة مدى امكانية المشاركة المجتمعية بتكلفة المرافق للمشروعات المستفيدة مع مشروع عواصم المحافظات.

وكذا تمت مناقشة توصيل مرفق الاتصالات و الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز بمساهمة صندوق التنمية الحضارية وذلك لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ. 

وقال محافظ الدقهلية ان الاعمال الجارية بمشروع عواصم المحافظات تشمل عددا من  المشروعات منها مشروع عمارات أرض حي شرق المنصوره حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد وحدات سكنية 660 وحدة، و مشروعات بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد وحدات 717 وحدة. 

وأضاف مختار انه سيتم تنفيذ مشروع اسكان على ارض سجن المنصوره لتوفير وحدات سكنيه للمواطنين لحاجة المحافظه الملحة لوحدات سكنيه.. وأشار إلى مشروعات تطوير منطقة (سوق ستوتة) بتكلفة 143 مليون جنيه ، وتطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه.

ووجه " مختار" بقيام كافة  الجهات القائمة و المشرفه على تنفيذ المشروعات سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من اجل تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد " مختار "  أن ما تشهده المحافظه من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومشروع المناطق غير المخططة هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء الرئيس  السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنميه الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

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