هاتشباك للمبتدئين.. تعرف على مواصفات وسعر شيفروليه سبارك 2013.. صور

ينتشر في السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات المختلفة التي تناسب جميع طبقات المجتمع المصري ، حيث تحتوي تلك السيارات علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائقها في إنجاز مهامه بدون عناء أو مشقة ومن تلك الإصدارات سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013.

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

المواصفات الفنية لسيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

تستمد سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 67 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 154 كم/ ساعة ، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لكل 100 كم/ ساعة .

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

مواصفات السلامة والأمان في سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

تأتي سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، خاصية تثبيت مقاعد الأطفال، و وسائد هوائية ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ، بالإضافة إلي هيكل سيارة قوي لتلقي الصدمات .

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

المواصفات الداخلية لسيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

زودت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 بالعديد من التجهيزات منها ، عدادات منفردة بجانبيها شاشة عرض صغيرة توفر المعلومات الكاملة عن السيارة والمحرك، وتحتوي سبارك 2013 على مقود متعدد الوظائف يوجد به مفاتيح للتحكم بنظام الراديو ومثبت السرعة، وبلوتوث ، وشاشة عرض تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بالمكالمات والراديو والنظام الموسيقي ونظام الملاحة المتطور، و أزرار للتحكم بنظام التكييف، ومشغل أقراص صلبة، ومدخل USB، وحامل أكواب أمامي .

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

المواصفات الخارجية لسيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

تظهر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 من الخارج بشكل مميز وأنيق وشبابي بسبب احتوائها علي ، مقدمة رياضية عصرية ، وشبك تهوية مقسوم بشعار شيفرولية، بالإضافة إلى إضاءة أمامية ممتدة للأعلى على شكل قطرة ماء، بينما يشتمل الصداد الأمامي على أضواء ضباب دائرية صغيرة الحجم مزينة بالكروم.

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

وتتمتع سبارك من الخلف بأضواء دائرية مقسمة، تتصل بباب الصندوق و بجناح أعلى الزجاج، وصداد أنيق يحتوي على مخرج عادم دائري الشكل، كما زودت شيفروليه طراز سبارك الجديد بإطارات معدنية مقاس 14 بوصة .

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013

يبلغ متوسط سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 ، 105 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .