رئيس "قناة السويس": السيسي كلف بإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحري سورين سكو، موضحًا أنه جرى عرض مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات 15 مليار دولار، وذلك في منطقة العين السخنة.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الرئيس أمر بألا يتم التنفيذ في العين السخنة فقط، ولكن يجب عمل شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر مثل جرجوب وبرنيس والإسكندرية، وقال الرئيس سنساعدكم وندعمكم، وميرسك ستدرس الأمر على أن يتم التنفيذ».

مشروع العين السخنة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: «الآن، مشروع العين السخنة جاهز باستثمارات قدرها 15 مليار دولار لإنشاء المحطة من أجل إنتاج الوقود النظيف والطاقة المتجددة وتمويل السفن بالوقود النظيف، علاوة على وجود مشروع آخر وهو امتداد رصيف الحاويات في شرق بورسعيد 950 متر، وجرى ضخ استثمارات في هذا الرصيف بنحو نصف مليار دولار، لكي يصبح مركزا لوجستيا رئيسا في شرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات، وهو ما سيوفر فرص عمل مباشر وغير مباشرة بواقع 1000 فرصة عمل، ليكون مجموع فرص العمل في محطة الحاويات 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».