أسامة ربيع: تسليم المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن مطلع 2025

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة ميرسك من الشركات المتعاونة مع قناة السويس وتضخ استثمارات وتساعد في عملية تشغيل العمالة، علاوة على التدريب، حيث أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرًا بالتدريب في اجتماع اليوم.

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "مسؤولو الشركة قالوا إن لديهم برامج جاهزة ومدربين، للتدريب في مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط».

وتابع رئيس الهيئة: «يوم الأربعاء المقبل سألتقي مدير المركز التدريبي الخاص بهم، لتدريب المدراء لدينا، بالإضافة إلى الإدارات والمرشدين، وبعدين هنتوسع ونجيب ناس من الخارج يتدربوا عندنا نديهم شهادات».

مشروع إنتاج الوقود

وحول التعاون مع «ميرسك» إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار، قال: "الشركة جاهزة، وتتحدث عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024 أو مطلع 2025».

